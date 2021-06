Em alta no Guarani, Lucão espera crescimento do Bugre na Série B

Em grande momento em 2021, o atacante Lucão, hoje no Guarani, falou sobre a importância do grupo em buscar a evolução nas próximas semanas para iniciar uma boa sequência na temporada. Segundo o jogador, o desejo de todos no Bugre é esse crescimento este ano.

– Vamos trabalhar muito para crescermos de produção na temporada e para melhorarmos o desempenho em campo em 2021. O grupo sabe do seu potencial e do quanto pode crescer ainda neste ano. Vamos em busca disso. – disse.

O jogador destacou o bom momento que vive na carreira.

– Esse ano tem sido um dos mais especiais da minha carreira e é consequência de um trabalho forte que tenho feito. Vou continuar neste ritmo até o final. – concluiu.

