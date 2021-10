Em alta na Turquia, Fabrício Baiano quer evolução do Rizespor Volante brasileiro com passagens por Vasco da Gama e Coritiba vem se destacando no Rizespor, da Turquia

Um dos principais nomes do Rizespor nesta época, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, destacou o desejo de crescer de produção com a camisa do clube turco. Para o jogador, que também atuou no Marítimo, sua meta é construir uma história de títulos no país.

– Estou muito motivado e trabalhando muito para fazer um grande ano no clube. Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo e com o crescimento que tive esse ano. Vou me empenhar para fazer uma grande temporada – disse o volante.

Ainda de acordo com o atleta brasileiro, a equipe do Rizespor tem tudo para fazer um bom ano.

– Nosso elenco é capacitado e tem totais condições de fazer um grande ano. Estamos lutando muito para que isso seja possível – concluiu Fabrício Baiano.

