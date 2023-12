Em alta, Ibovespa quebra recorde de 133 mil pontos pela 1ª vez

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/12/2023 - 19:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 27 DEZ (ANSA) – O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em alta de 0,59% nesta quarta-feira (27), aos 133.533 pontos.

Com o registro, a B3 superou a marca dos 133 mil pontos pela primeira vez em sua história.

O resultado representa alta de 4,87% no mês e de 21,69% no ano.

Uma das influências para a alta foi o último Boletim Focus do Banco Central de 2024, com expectativa de redução da inflação em 2023 e 2024, assim como para o preço do dólar.

Também nesta quarta, o dólar fechou em baixa de 0,79%, cotado a R$ 4,8220, menor valor desde 2 de agosto.

A alta no mês é de 1,90%, e de 8,64% no ano. (ANSA).

