Em alta, Guarani quer manter o artilheiro João Marcelo para Série C

O Guarani ficou de fora das quartas de final do Paulistão, mas teve uma grata surpresa nesta primeira fase: o atacante João Marcelo. Aos 19 anos ele foi destaque da Copa São Paulo e logo promovido os profissionais, rapidamente se tornou titular.

Ao todo, entrou em campo 11 vezes neste Paulistão e marcou quatro gols. Um deles, justamente no último domingo, no empate por 2 a 2 contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Mesmo valorizado e com outros times já de olho no seu futebol, o técnico Maurício Souza deixou claro que quer contar o jovem goleador na Série C do Campeonato Brasileiro.

“João Marcelo acabou de sair da Copinha para o nosso elenco e sempre que exigido foi muito bem. Vejo ele com muita capacidade para evoluir, porque ele se movimenta, assimila bem todas informações e tem muita calma. Espero que continue com a mesma humildade. Não é fácil quando um jogador se destaca em um campeonato, mas queremos ele para a Série C. Isso é um problema para a diretoria, mas até onde sei não tem nada para ele sair”, disse o treinador.

O atual contrato com o clube é válido apenas até dezembro. Com isso, poderia ter pré-contrato com outro clube na metade deste ano. A diretoria já procurou o atleta para renovação, mas por enquanto não chegou a um acordo.

O Guarani encerrou o Paulistão com o terceiro lugar do Grupo B, atrás de Santos e Red Bull Bragantino, somando 13 pontos em 12 jogos. Seu objetivo era não ser rebaixado. Agora se prepara para a Série C do Campeonato Brasileiro, que tem inicio previsto para o final de semana do dia 14 de abril.