Em alta, Flamengo e Grêmio se enfrentam de olho na liderança do Brasileirão

Em duelo direto pelas primeiras posições da tabela, Flamengo e Grêmio se enfrentam neste domingo, às 18h30, no Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os times estão embalados e querem se aproximar do líder Botafogo.

O Flamengo é um dos favoritos ao título e conquistou quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Na última rodada, não tomou conhecimento do Vasco e goleou por 4 a 1. O time rubro-negro está dentro da zona de classificação para a próxima Copa Libertadores, com 16 pontos. Somando as duas competições, o rubro-negro não perde há nove jogos.

O Grêmio, por sua vez, tem 17 pontos e venceu o São Paulo por 2 a 1. O time gaúcho vem fazendo uma campanha surpreendente. São três vitórias consecutivas. O retrospecto entre Flamengo e Grêmio é equilibrado. Eles já se enfrentaram em 102 jogos, com 33 triunfos do time rubro-negro, 34 empates e 35 vitórias do clube gaúcho.

O Flamengo segue fazendo mistério sobre as condições do zagueiro Léo Pereira e do atacante Gabigol. O primeiro treinou com o restante do elenco e tem grandes chances de voltar ao time titular. Já o artilheiro ficou na fisioterapia e deve novamente desfalcar o clube rubro-negro. O comando de ataque, porém, fica nos pés do artilheiro Pedro.

A principal dúvida do treinador está no meio-campo. Everton Ribeiro ainda não está 100% fisicamente e pode dar lugar a Matheus França, que vem tendo mais espaço com o técnico argentino. “Creio que o time está avançando, é um time competitivo, agressivo, que falta que a agressividade se transforme em mais situações de gol. É um processo. Importante que o processo seja favorável nos resultados, o que nos permite trabalhar com mais tranquilidade”, disse Sampaoli.

Do outro lado, o técnico Renato Gaúcho tem um problema na lateral esquerda. O treinador não conta com Reinaldo, suspenso, e nem com Diogo Barbosa, liberado para viajar ao Rio de Janeiro para reforçar o Fluminense. Com isso, Cuiabano será escalado no setor. Ele vinha participando dos últimos jogos pelo lado esquerdo, porém, como uma espécie de ponta esquerda.

O lado direito também é um problema. Fábio sofreu uma ruptura parcial do ligamento colateral medial do joelho. João Pedro, liberado pelo departamento médico, assume a posição.

O técnico, porém, está cada vez mais confiante e espera mais uma boa apresentação do seu time no Maracanã. “O Grêmio está sabendo sofrer. O adversário não cria tantas situações contra a gente. Entregamos a bola para o adversário. Quem não tem cão, caça com gato. É o que estamos fazendo aqui”, afirmou Renato Gaúcho.

