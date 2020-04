Em alta, Carpini nega saída do Guarani: ‘Não quero largar de qualquer jeito’

Apesar da curta carreira à beira do gramado, Thiago Carpini vive momento ímpar no Guarani. Antes da paralisação do Campeonato Paulista em virtude da pandemia do coronavírus, o treinador ajudou o time alviverde a encaminhar classificação às quartas de final ao vencer a Ponte Preta, quebrando tabu de oito anos no clássico campineiro.

Valorizado no mercado, o comandante revelou, em entrevista à Rádio Globo/CBN de Campinas, convite de outros clubes do País, mas negou a possibilidade de deixar o Brinco de Ouro.

“A conversa com o Bragantino foi no ano passado. Teve o Bragantino e alguns clubes da Série B. Neste ano, na segunda rodada contra o Santos, houve também uma situação. Então surgiram algumas possibilidades. Eu achei que não era o momento. Eu tenho muita preocupação com o próximo passo”, revelou.

“Eu acho que eu tenho que consolidar o trabalho como treinador e fechar o ciclo no Guarani. Eu não quero largar de qualquer jeito. É claro que a gente precisa do dinheiro e as oportunidades são boas, mas isso acontece de maneira natural. Tudo isso aconteceu no fim do ano passado. Daqui a pouco, acontece de novo. O meu foco, hoje, é continuar trabalhando no Guarani”, emendou.

NOVATO – A passagem pelo Guarani, clube pelo qual foi revelado, é a primeira experiência como treinador efetivo. O ex-zagueiro chegou ao Brinco de Ouro no meio do ano passado, indicado pelo ex-diretor Fumagalli, mas ganhou chance após demissão de Roberto Fonseca, em agosto, com o time afundado na lanterna da Série B.

“Enquanto estava no Botafogo-PB, tive o convite para retornar e ser o auxiliar da casa do Guarani. Eu achei que era o momento por conhecer o clube, por estar na minha cidade e por passar vários treinadores, pois poderia aprender com muita gente. No fim, as coisas não foram bem assim”, relembrou.

“Eu aprendi muito, mas tive a oportunidade de trabalhar com o Roberto (Fonseca). Logo depois, tive a oportunidade de assumir. Estou em um processo de aprendizado. Isso vai ser constante na minha vida. Naturalmente, isso vai acontecer”, finalizou.

NÚMEROS – Em 31 jogos como técnico do Guarani, Carpini contabiliza 13 vitórias, oito empates, dez derrotas e 50,5% de aproveitamento.