Em alta após gols pela Noruega, Haaland é confirmado no Manchester City

Por Philip O’Connor

ESTOCOLMO (Reuters) – Depois de cinco gols em quatro jogos pela Noruega na Liga das Nações, o atacante Erling Haaland foi oficializado como jogador do Manchester City no que será uma das maiores transferências da temporada inglesa.







No início de maio, os campeões da Premier League anunciaram que comprariam o jogador de 21 anos do Borussia Dortmund, e tudo o que ele fez desde então acendeu as chamas da especulação sobre o que ele pode alcançar na Premier League.

Haaland terminou a temporada da Bundesliga com 22 gols antes de se juntar à seleção norueguesa e marcar o único gol na vitória fora de casa por 1 x 0 sobre a Sérvia.

Ele marcou duas vezes no triunfo de seu time sobre a Suécia por 2 x 1, a primeira vitória sobre os suecos em um jogo oficial desde 1977, e depois publicou uma foto dele quando criança com um uniforme do Manchester City no Instagram com a legenda “Continua…”

Depois do empate sem gols com a Eslovênia, Haaland encerrou a temporada no estádio Ullevaal lotado em Oslo marcando dois gols e dando uma assistência na vitória por 3 x 2 sobre os suecos que deixa a Noruega na liderança do Grupo B4 após quatro jogos, com 10 pontos.

“Não há muito mais a dizer, o que ele fez hoje fala por si”, disse o capitão da Noruega, Martin Odegaard, a repórteres após a segunda vitória sobre a Suécia.

Haaland se recusou a responder a perguntas sobre o Manchester City durante sua passagem pela seleção.

“Ele é um dos melhores atacantes do mundo, será divertido acompanhá-lo na Premier League”, disse o sueco Dejan Kulusevski, que joga no Tottenham Hotspur.