Em acidente doméstico, Paola Carosella quebra dedo do pé pela segunda vez este ano

A chef Paola Carosella revelou durante o programa Papo de Segunda, exibido no canal GNT, na segunda-feira, 1º de maio, que sofreu um acidente doméstico enquanto se preparava para a estreia do programa Alma de Cozinheira, em que apresenta no mesmo canal. Ela revelou que quebrou o mesmo dedo do pé pela segunda vez este ano, ao tropeçar na mochila da filha Francesca, de 12 anos.

Paola participaria da atração direto dos estúdios do Rio de Janeiro, mas teve que ser entrevistada por chamada de vídeo. “Odeio meter atestado, trabalho para caramba”, disse a jurada do programa Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua, da Rede Globo.

O acidente aconteceu no sábado, 29, pela manhã, assim que acordou. “Ano passado fui parar no hospital três vezes. Esse ano é a segunda. Em janeiro, quebrou o dedo do pé e agora chutei a mochila da minha filha que estava no lugar errado, bem no corredor. Tinha uma mochila onde não devia estar, quebrei o mesmo dedo no mesmo lugar. Fui de volta para o pronto-socorro”, contou Paola.

Ela tentou embarcar para a capital fluminense mas não conseguiu. “Eu disse ao médico que tinha de ir para o Rio de Janeiro, e ele respondeu: ‘Tem que ser de cadeira de rodas.’ Aí eu liguei para produção (do Papo de Segunda), e eles me ofereceram essa saída. A realidade é que eu trabalho muito e um dos problemas que tenho é parar um pouco”, confessou.

“Às vezes, quando entro em um ritmo de trabalho, entro de um jeito muito enlouquecedor. Não vejo nem quando tem coisas na minha frente. Acontece muito comigo. Eu paro dessa forma. É algo que até falei na terapia, e a terapeuta devolveu: ‘Mas não seria legal parar não porque vai para o hospital, mas porque vai tirar uma semana de férias?’. Mas não aprendi”, completou Paola.

