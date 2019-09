Em Abu Dhabi, Tereza Cristina visita fábrica da BRF

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, visitou neste sábado, em Abu Dhabi, uma fábrica de alimentos processados da brasileira BRF e uma fazenda de frutas e legumes. A visita faz parte da última etapa da missão da pasta ao Oriente Médio, iniciada em 11 de setembro, informou a assessoria de imprensa do Ministério.

Na planta da BRF, localizada na zona industrial de Kizad, a delegação brasileira foi recebida pelo vice-presidente Jurídico, de Compliance e Relações Institucionais, Bruno Ferla. Segundo o Ministério, cerca de 90% da matéria prima da fábrica é oriunda do Brasil. A unidade produz alimentos processados como hambúrguer.

Tereza Cristina também visitou plantações de tomate, banana, berinjela, pepino, manga e milho da fazenda Al Adla Farm. As lavouras utilizam apenas controle biológico de pragas e estufas irrigadas por gotejamento com água dessalinizada. “É muito interessante para nós, que temos água em abundância e terra fértil, ver como eles conseguem produzir no deserto. Produção excelente no ambiente mais crítico possível”, disse a ministra após a visita, em nota oficial.

De acordo com a agenda oficial da ministra, amanhã (22), ela vai participar de um seminário sobre oportunidades de negócios no Brasil na Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, em Dubai. Na próxima segunda-feira (23), Tereza Cristina retorna ao Brasil.