Em Abu Dabi, Luca Ghiotto vence última corrida da Fórmula 2; Sette Câmara é o 3º

Depois de brilhar na penúltima corrida de 2019 da Fórmula 2 ao chegar em primeiro, o brasileiro Sergio Sette Câmara fechou sua participação na temporada com o terceiro lugar na última prova do ano, em Abu Dabi. A vitória foi do italiano Luca Ghiotto e o segundo lugar ficou com o canadense Nicholas Latifi.

“As coisas nem sempre vieram fáceis este ano, mas tive muito apoio da Dams. Obrigado a eles e a todos que me ajudaram este ano”, disse Sette Câmara ao final da corrida no circuito de Yas Marina.

O piloto brasileiro da Dams tinha chances de ser vice-campeão, mas, apesar de terminar a temporada no pódio, caiu de terceiro para quarto na classificação geral do campeonato em razão da vitória de Ghiotto, da Uni Virtuosi. No final, a diferença entre os dois foi de apenas três pontos (207 a 204).

O título da temporada de 2019 da Fórmula 2 foi conquistado antecipadamente pelo holandês Nyck de Vries, que terminou a prova em Abu Dabi no 13º lugar, e o vice-campeonato ficou com Nicholas Latifi.

Como venceu a primeira corrida da rodada dupla em Abu Dabi, o que garantiu a ele a superlicença para pilotar na Fórmula 1, Sette Câmara largou neste domingo no oitavo lugar devido à regra do grid invertido. Mesmo assim, o piloto da Dams fez uma prova arrojada e ultrapassou cinco oponentes.

Ele deixou para trás Mick Schumacher, filho do lendário piloto alemão Michael Schumacher, o suíço Louis Deletraz, o japonês Nobuharu Matsushita e o francês Giuliano Alesi. Na sequência, depois da intervenção do safety car virtual, Sette Câmara continuou no ataque e ultrapassou o britânico Callum Ilott para subir garantir um lugar no pódio.

Sette Câmara vai continuar como piloto de testes da McLaren na Fórmula 1, mas ainda não disse se vai seguir na Fórmula 2, categoria pela qual já pilota há três temporadas. Recentemente, ele revelou que existe a possibilidade de correr na Fórmula Indy.