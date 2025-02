Em abril ou maio de 2026 vem, as pesquisas começam a ter proximidade com a realidade, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva relativizou nesta quarta-feira, 5, pesquisas eleitorais divulgadas recentemente que mostram uma piora na avaliação do governo. Disse que os resultados dos levantamentos só terão “uma proximidade com a realidade” a partir de abril ou maio de 2026.

Lula deu entrevista às rádios Itatiaia, Mundo Melhor e BandNewsFM BH, de Minas Gerais, na manhã desta quarta. Segundo ele, “não há pesquisa eleitoral que possa dar certo com dois anos de antecedência”.

“Estou convencido de que quando chegar lá para abril ou maio do ano que vem, as pesquisas começam a ter uma proximidade com a realidade. Mas por enquanto é muito cedo escolher quem vai ser candidato e querer medir a aprovação de um governo”, afirmou o presidente.

Lula disse que pretende começar a viajar pelo País a partir da semana que vem e afirmou esperar que a “colheita” de agora até o fim do ano que vem seja produtiva e mostre os feitos do governo até as eleições.