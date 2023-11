Em ‘A Fazenda’, Márcia Fu está na Roça; Sander, Lucas e Jaquelline disputam vaga de Fazendeiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/11/2023 - 7:46 Para compartilhar:

Na noite da terça-feira, 14, o reality A Fazenda definiu o grupo de participantes para enfrentar mais uma Roça. Nesta semana, a disputa, inicialmente, será entre Jaquelline Grohalski, Lucas Souza, Sander Mecca e Márcia Fu, que foi vetada da Prova do Fazendeiro.

O primeiro voto direto para as cadeiras da Roça veio do Fazendeiro da Semana, Yuri Meirelles, que teve a opção de escolher indicar alguém ou ter R$ 20 mil caso permitisse que o dono do Poder Laranja da semana, Shayan Haghbin, escolhesse o roceiro em seu lugar.

No entanto, Meirelles optou a indicação para a berlinda por medo de ter algum amigo escolhido por Shayan.

O fazendeiro indicou Jaqueline, a quem disse ter “umas atitudes muito maldosa” e ter o julgado por coisas que não ‘cabiam a ela’. Além disso, Yuri justificou dizendo que, diferente dele, ela não assume os próprios erros.

Durante a votação dos peões, Márcia Fu foi a mais votada, ocupando a segunda cadeira da Roça. Sem puxada da baía pelo segundo indicado, o vencedor da Prova de Fogo, Cézar Black, escolheu o Poder Branco e entre duas opções, ficar imune ou escolher alguém da Baía para a Roça, escolheu colocar Lucas Souza na berlinda após escapar na votação geral.

No Resta Um, quem sobrou foi Sander, que se tornou último indicado para Roça. Como último indicado, o peão vetou Márcia Fu da Prova do Fazendeiro.

O resultado da votação para quem saíra do reality será divulgado na quinta-feira, 16, a partir das 22h30, pela Record TV.

