Em 800 páginas, livro traz estudo meticuloso sobre o teatro produzido nas periferias

A SP Escola de Teatro, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerida pela Associação dos Artistas Amigos da Praça (ADAAP), lança no dia 19 de junho , às 19h, o livro “Breves Apontamentos Sobre o Teatro Das_Nas_Pelas_Periferias”, com organização de Alexandre Mate, professor da pós-graduação da Unesp e pesquisador da linguagem teatral. O livro, de quase 800 páginas e produzido entre 2020 e 2024 , traz um estudo meticuloso de historiografia teatral no Brasil, propondo um outro e polifônico olhar sobre as artes cênicas nacionais para além das capitais paulista e fluminense, buscando um diálogo, como manifesta o título do livro, das, nas e pelas periferias.

“Desde o início de meus estudos, ouvi a tese segundo a qual não havia uma história do teatro brasileiro, sim algumas panorâmicas cujos epicentros estavam fundamentalmente nas cidades de São Paulo e Rio. Isso sempre me provocou e esteve presente em minhas estruturas de pensamento e trabalho militante. Com este livro, cuja criação foi partilhada e coletiva, acredito ter ampliado uma possibilidade de compreensão, entendimento e conhecimento de um olhar descentralizado da historiografia das artes cênicas nacionais”, explica Alexandre Mate.

São dezenas de artigos, feitos a partir da colaboração de quase 300 pessoas de 15 estados e 26 cidades distintas , representando diferentes instituições e coletivos teatrais. Há partes no livro sobre grupos fundantes da artes cênicas nacionais (como Oficina e Ventoforte); sobre ícones do passado (como Heleny Guariba, Bibi Ferreira); e partes sobre destacados artistas contemporâneos, como as dramaturgas Maria Shu e Dione Carlos, ambas formadas na SP Escola de Teatro. Na apresentação do livro, Marilia Marton, secretaria de estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas, ressalta: “Esta publicação não é apenas um compêndio acadêmico, é uma viagem pelas histórias e pelos processos criativos de coletivos e artistas que têm moldado o cenário teatral contemporâneo , além de ser um testemunho da força do teatro épico e das formas populares de cultura, que juntos formam o coração pulsante das nossas comunidades”.

Ivam Cabral, diretor-executivo da SP Escola de Teatro, e Marcio Aquiles, assessor de relações internacionais, analisam: “Aqui não está em jogo ‘apenas’ a construção de ‘novas’ referências estéticas decolonizadas, porque o que se realiza, no âmbito geral, é a desconstrução da própria noção de modelo”. O lançamento acontece no hall da unidade Roosevelt da SP Escola de Teatro. O livro será distribuído gratuitamente e também será disponibilizado para leitura e download na página do Selo Lucias.

Alexandre Mate é mestre em Teatro pela ECA/USP e doutor em História Social pela FFLCH/USP. É professor aposentado dos cursos de Bacharelado e Licenciatura do Instituto de Artes da Unesp. Atualmente, é professor-pesquisador do Programa de Pós-graduação da mesma instituição, além de ser integrante de inúmeras pesquisas que dizem respeito ao teatro de grupo.