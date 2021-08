Em 6 dias de Paralimpíada, brasileiros faturam quase R$ 3 mi em premiação do CPB

Para os atletas nos Jogos de Tóquio, subir ao pódio não significa receber apenas uma medalha, mas também ganhar uma premiação em dinheiro em reconhecimento aos feitos esportivos que realizaram. Na Paralimpíada até o momento, os atletas brasileiros conseguiram um total de R$ 2.950.400 em premiações pelos 35 pódios conquistados (10 ouros, 5 pratas, 15 bronzes), que colocam o País na 6ª colocação do quadro de medalhas.

Antes do início dos Jogos Paralímpicos, o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) anunciou que iria pagar R$ 160 mil para cada medalhista de ouro em modalidades individuais, R$ 64 mil para o medalhista de prata e R$ 32 mil para bronze. Em modalidades disputadas de forma coletiva, por equipes, revezamentos e em duplas, o ouro vale R$ 80 mil para cada atleta, a prata, R$ 32 mil, e o bronze, R$ 16 mil.

Individualmente, alguns atletas vão conseguir faturar mais do que os R$ 160 mil destinado ao campeão paralímpico. Isso porque disputaram mais de uma prova e tiveram o êxito de ficar entre os três primeiros mais de uma vez. São os casos dos nadadores Gabriel Bandeira, Gabriel Araújo, Maria Carolina Santiago e Daniel Dias.

Com um ouro individual, uma prata e um bronze em revezamento, Bandeira é, até agora, o atleta brasileiro que mais vai receber em premiação pelas três medalhas: R$ 240 mil. Já Gabriel Araújo, que detém uma medalha de ouro e uma de prata, vai receber R$ 224 mil.

A pernambucana Maria Carolina Santiago vai receber um total de R$ 192 mil, em reconhecimento pelo ouro e bronze individuais. E Daniel Dias, que também conquistou três medalhas, vai receber por três bronzes (dois individuais e um em revezamento) um total de R$ 80 mil.

Atletas-guia, calheiros, pilotos e timoneiros também serão gratificados, de acordo com o presidente do CPB, Mizael Conrado. Eles receberão 20% do valor da maior medalha conquistada por seu atleta e 10% para cada uma das demais posições alcançadas no pódio. Os atletas-guia que vão receber do CPB são Bira, que acompanhou o campeão olímpico Yeltsin Jacques na prova dos 5.000 metros da classe T11, e Felipe Veloso da Silva, que correu com Thalita Simplício para a prata nos 400m também da classe T11.

Por esporte, atletismo e natação são as modalidades que mais farão o CPB abrir os cofres para premiar os atletas paralímpicos. Foi nas pistas e no campo do Estádio Olímpico de Tóquio que o Brasil mais conquistou medalhas de ouro, e a que mais está rendendo em premiação por enquanto: R$ 1.318.400 – já incluída as premiações para os atletas-guia. Até agora, são 13 medalhas, sendo seis douradas.

A natação também levou o Brasil ao pódio 13 vezes. Com quatro ouros, duas pratas e sete bronzes, os atletas da modalidade faturaram um total de R$ 992 mil. No judô, a terceira modalidade mais rentável até o momento da competição, a medalha de ouro de Alana Maldonado e os dois bronzes de Meg Emmerich e Lúcia Teixeira vão gerar R$ 224 mil em premiação.

Confira a lista de medalhas por atleta e modalidade:

ATLETISMO – 13 medalhas (6 ouros, 3 prata, 4 bronzes)

Ouro

Claudiney Batista (Lançamento de disco – F56)

Elizabeth Gomes (Lançamento de Disco F52)







Petrúcio (100m T47)

Silvânia Costa (Salto em Distância T11)

Wallace Santos (Arremesso de peso F55)

Yeltsin Jacques (5000m T11) – Corre com o guia Bira

Prata

Alessandro Rodrigo (Arremesso de Peso – F11)

Thalita Simplício (400m – T11) – Corre com guia Felipe Veloso

Vinícius Rodrigues (100m T64)

Bronze

Cícero Valdiram (Lançamento de Dardo F57)

João Victor Teixeira (Arremesso de Peso F37)

Julyana da Silva (Lançamento de Disco F57)

Washington (100m T47)

NATAÇÃO – 13 medalhas (4 ouros, 2 Pratas, 7 bronzes)

Ouro

Gabriel Araújo (200m livre S2)

Gabriel Bandeira (200m Borboleta S14)

Maria Carolina Santiago (50m Livre S13)

Wendell Belarmino (50m Livre S11)

Prata

Gabriel Araújo (100m Costas S2)

Gabriel Bandeira (200m livre S14)

Bronze

Beatriz Carneiro (100m peito SB14)

Daniel Dias (100m livre S5)

Daniel Dias(200m livre S5)

Maria Carolina Santiago (100m Costas S12)

Phelipe Rodrigues – (50m livre S10)

Revezamento 4x100m livre misto para classe S14 – Ana Karolina Soares, Débora Carneiro, Felipe Vila Real e Gabriel Bandeira – Bronze

Revezamento 4×50 livre misto de até 20 pontos – Patrícia Santos, Daniel Dias, Joana Neves e Talisson Glock

LEVANTAMENTO DE PESO – 1 medalha (1 ouro)

Mariana D’Andrea (até 73kg)

HIPISMO – 1 medalha (1 prata)

Rodolpho Riskalla (Grau IV)

JUDÔ – 3 medalhas (1 ouro e 2 bronzes)

Ouro

Alana Maldonado (até 70kg)

Bronze

Lúcia Teixeira (até 57kg)

Meg Emmerich (acima de 70kg)

ESGRIMA – 1 medalha (1 prata)

Jovane Guissone (Categoria B)

TÊNIS DE MESA – 2 medalhas (1 prata e 1 bronze)

Bruna Alexandre (Classe 10)

Cátia Oliveira (Classe 1-2)

REMO – 1 medalha (1 bronze)

Renê Campos – (Skiff simples)

