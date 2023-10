Em 2024, haverá mais pessoas +65 anos que menores de 15 na Europa (OMS)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/10/2023 - 6:56 Compartilhe

Em 2024, haverá mais pessoas com mais de 65 anos na Europa do que menores de 15, anunciou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quarta-feira (11), pedindo medidas que garantam melhores condições de saúde aos idosos.

De acordo com o comunicado, “até 2024, estimamos que a população de pessoas com mais de 65 anos de idade será mais numerosa do que a de [pessoas] com menos de 15 na região Europa da OMS”.

Em escala mundial, essa mudança deverá ocorrer 60 anos depois, por volta de 2064, segundo projeções do instituto Our World in Data.

“Esta tendência é sinônimo de novos desafios sociais, econômicos e de saúde”, afirmou a seção europeia da organização de saúde, que reúne 53 países.

Para mitigar o impacto do envelhecimento populacional, a OMS insta as autoridades a implementarem medidas para que “as pessoas idosas preservem e melhorem sua saúde física e mental, sua independência, seu bem-estar social e sua qualidade de vida”.

Suas recomendações incluem alimentação balanceada e prática de atividade física por pelo menos 150 minutos por semana.

“A atividade física ainda mais intensa pode reduzir o risco de mortalidade em 35%, incluindo todas as causas”, frisou a OMS.

