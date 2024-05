Em 1º jogo sem Allegri, Juventus busca 3 a 3 com Bologna de Thiago Motta, possível novo técnico

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/05/2024 - 17:43 Para compartilhar:

A Juventus mostrou enorme poder de reação diante do Bologna em seu primeiro compromisso sem o técnico Massimiliano Allegri, demitido. Jogando fora de casa, pela penúltima rodada do Campeonato Italiano, saiu perdendo por 3 a 0 e conseguiu buscar o 3 a 3 contra a equipe comandada pelo brasileiro Thiago Motta, principal nome para assumir seu comando na próxima temporada.

Com início de jogo arrasador, o Bologna foi logo abrindo 2 a 0 com somente 10 minutos, dando gigante passo para fechar o campeonato no terceiro lugar, atrás apenas da campeã Internazionale e do vice-líder Milan. O zagueiro Calafiori, com seu segundo gol na partida, ampliou o placar no início da etapa final. A equipe relaxou e o que parecia impossível, ocorreu. Chiesa diminuiu aos 31, Milik fez um belo gol aos 37 e no minuto seguinte, após falha da marcação, Yildiz deixou tudo igual no placar.

Bologna, melhor no saldo de gols, e a Juventus, sobem para 68 pontos, diante de 66 da Atalanta, que joga mais duas vezes na competição, contra Torino e Fiorentina, e pode superá-los na tabela. Na rodada final, o Bologna joga na casa do Genoa, na sexta-feira. A Juventus recebe o Monza, no sábado.

Sem Allegri, demitido por mau comportamento apresentado na decisão da Copa da Itália (fez 1 a 0 na Atalanta), a Juventus entrou em campo sob comando de Paulo Montero e com seu possível substituto, o brasileiro Thiago Motta, do outro lado, no comando do surpreendente Bologna.

O jogo no estádio Renato Dall’Ara era um confronto direto pela terceira colocação, com os adversários com os mesmos 67 pontos e já garantidos na próxima edição da Liga dos Campeões. E a questão era como a Juventus se comportaria um jogo após a conquista da Copa da Itália e pela primeira vez nos últimos três anos sem Allegri na beira do campo.

E o começo foi um desastre total. Com menos de um minuto, o Bologna marcou sob pressão, recuperou a bola e Szczesny fez milagre, espalmando para escanteio. Após a cobrança, a bola mal cortada ficou com o zagueiro Calafiori, que abriu o marcador.

Apenas uma equipe jogava. Aos 10, Castro cabeceou para ampliar. A surra seria ainda maior se Odgaard não estivesse impedido aos 12. O gol acabou anulado. Perdida, a Juventus não sabia o que fazer. Jogadores iam ao banco pedir orientação de Montero.

Apesar do clima amistoso, o segundo tempo começou quente e com discussões e entradas duras. O brasileiro Danilo queria briga com os oponentes. Pensando apenas em jogar bola, Calafiori deu uma de atacante ao surgir na área e ampliar.

Logo com sete minutos, o zagueiro saiu para o combate, o Bologna foi ganhando as divididas e a bola sobrou para o defensor dar uma cavadinha e encobrir Szczesny. Até então sem nenhum gol pelo clube, fez logo dois para garantir bela festa da torcida.

Relaxar diante de um rival perigoso como a Juventus custou caro ao Bologna, contudo. Apenas tentando fazer o tempo passar, viu Chiesa diminuiu aos 31. Os defensores deixram o atacante avançar livre.

A situação ainda era tranquila, até Milik anotar um belo gol e deixar a partida aberta. Os donos da casa sentiram o baque e “entregaram” o empate para Yildiz. E não fosse o goleiro Skorupski, Chiesa ainda viraria o placar.