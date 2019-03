Em 1º jogo após seu 100º título, Federer supera alemão na estreia em Indian Wells

Em seu primeiro jogo após conquistar um histórico centésimo título de simples em sua gloriosa carreira no circuito da ATP, Roger Federer venceu o alemão Peter Gojowczyk por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, neste domingo, em sua estreia no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Quarto cabeça de chave da importante competição norte-americana realizada em quadras duras, o tenista suíço abriu campanha direto na segunda rodada e por isso avançou à terceira fase do torneio. O seu próximo rival será o ganhador da partida entre o seu compatriota Stan Wawrinka e o húngaro Marton Fucsovics, que também está programada para acontecer na noite deste domingo.

No último sábado, Federer ganhou o seu centésimo título de simples na carreira ao faturar o ATP 500 de Dubai, onde ele se tornou o segundo tenista da história a atingir esta marca na era profissional do tênis. O primeiro foi o norte-americano Jimmy Connors, o recordista geral de troféus, com 109 ao total.

Hoje na quarta posição do ranking mundial, o suíço precisou de 1h17min para superar o atual 85º colocado da ATP nesta sua estreia. Ele aproveitou quatro de 14 chances de quebrar o saque do alemão Gojowczyk, que só converteu um de sete break points e assim acabou caindo em sets diretos contra o favorito.

Federer já faturou o título de Indian Wells por cinco vezes, sendo a última delas em 2017, e ele foi finalista deste torneio em suas últimas quatro edições. No ano passado, acabou sendo superado pelo argentino Juan Martín del Potro na decisão.

OUTROS JOGOS – Outro tenista de destaque que estreou com vitória neste domingo em Indian Wells foi o japonês Kei Nishikori. Sexto cabeça de chave, ele sofreu, mas superou o francês Adrian Mannarino por 2 sets a 1, com 6/4, 4/6 e 7/6 (7/4), em confronto definido apenas no tie-break da última parcial.

O croata Marin Cilic também fez valer a sua condição de décimo pré-classificado da competição em sua estreia ao derrotar o sérvio Dusan Lajovic por 6/3 e 6/4. Já o italiano Fabio Fognini não conseguiu justificar o status de 16º maior favorito na abertura de sua campanha ao cair diante de Radu Albot, da Macedônia. E ele chegou a levar um “pneu” (6/0) no primeiro set, antes de cair por 6/4 no segundo e ser eliminado.