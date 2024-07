Em 1º discurso após atentado, Donald Trump promete ‘acabar com pesadelo na fronteira’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/07/2024 - 1:52 Para compartilhar:

O ex-presidente Donald Trump começou seu discurso principal na convenção republicana com uma descrição da tentativa de assassinato em seu comício no sábado. Ele disse que esta seria a única vez que ele contaria os eventos daquele dia porque era muito doloroso recontar.

Trump tocou em muitos de seus temas habituais de discurso de campanha, dizendo que o mundo estava oscilando à beira da Terceira Guerra Mundial e, sem evidências, acusou os oponentes de “trapacear nas eleições”.

Apesar dos apelos de Trump por unidade, este discurso abordou muitas das razões pelas quais tantos americanos veem Trump como excepcionalmente perigoso, e este continua sendo um confronto entre dois candidatos muito polarizados.

Grande parte do discurso parecia uma repetição de qualquer um dos seus comícios, com as suas proclamações a favor dos combustíveis fósseis, promessas de redução de impostos, planos para tarifas de importação (em particular ele citou automóveis), o fechamento da fronteira à imigração ilegal e um de suas últimas promessas: dicas isentas de impostos.

O ex-presidente disse que as cidades dos Estados Unidos estão “inundadas de imigrantes ilegais”, e que os americanos estão sendo “expulsos”. Trump prometeu a maior operação de deportação da história do país.

Trump reiterou o seu habitual retrato apocalíptico em que aponta que os Estados Unidos estão a sofrer “uma invasão”, em referência à imigração ilegal de imigrantes que “vêm de prisões e cadeias, de instituições psiquiátricas e asilos, e com terroristas em níveis nunca antes vistos.” e ligando-os ao crime, na repetição de uma de suas fraudes demagógicas. Ele prometeu a maior deportação da história dos EUA. Ele também garantiu que o planeta está à beira de uma terceira guerra mundial, outro de seus clássicos.