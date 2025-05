Em 1ª oração, papa Leão XIV faz ‘saudação carinhosa’ a todas as mães

O Papa Leão XIV falou aos milhares de fiéis que se reuniram na Praça São Pedro neste domingo, 11, após a oração do Regina Caeli.

Antes de concluir, o Papa Leão XIV fez referência à data comemorada na Itália e em outros países, incluindo aqui no Brasil, saudando todas as mães, vivas e falecidas, em homenagem ao Dia das Mães.

“Envio uma saudação carinhosa a todas as mães, com uma oração por elas e por aquelas que já estão no Céu. Feliz Dia das Mães!”, disse o Papa.

Depois, permaneceu por alguns minutos no balcão da Basílica de São Pedro, retribuindo com gestos e sorrisos as manifestações de carinho dos presentes. Por fim, desejou a todos um bom domingo.

Papa faz apelo pela paz

Diante da multidão, o Leão XIV também fez um apelo pela paz em várias partes do mundo e destacou regiões marcadas por conflitos e crises humanitárias.

Em suas palavras, o Pontífice relembrou o fim da Segunda Guerra Mundial, ocorrido há oito décadas, destacando o número de vítimas deixadas pelo conflito.

Ele associou a lembrança dessa data ao cenário atual, marcado por tensões e confrontos em diferentes países. Dirigindo-se às autoridades globais, repetiu a mensagem que atravessa gerações: “Nunca mais a guerra”.

“A imensa tragédia da Segunda Guerra Mundial terminou há 80 anos, em 8 de maio, depois de causar 60 milhões de vítimas. No atual cenário dramático de uma Terceira Guerra Mundial em pedaços, como tantas vezes afirmou o Papa Francisco, também eu me dirijo aos poderosos do mundo, repetindo o apelo sempre atual: ‘Nunca mais a guerra!’”, disse.

O Papa deu atenção especial à situação da Ucrânia, mencionando o sofrimento da população local e pedindo ações concretas para pôr fim aos combates.

“Trago em meu coração os sofrimentos do amado povo ucraniano. Que se faça todo o possível para se alcançar, o quanto antes, uma paz autêntica, justa e duradoura. Que todos os prisioneiros sejam libertos e que as crianças possam retornar às suas famílias.”

A crise no Oriente Médio também esteve no discurso de Leão XIV. Ao falar sobre a Faixa de Gaza, fez um apelo pelo cessar imediato das hostilidades e pela liberação dos reféns. Ele reforçou ainda a necessidade de que a ajuda humanitária chegue aos civis afetados.

Apesar das notícias difíceis, o Pontífice citou avanços no sul da Ásia. Comentou o recente cessar-fogo entre Índia e Paquistão e manifestou expectativa de que o diálogo entre os dois países leve a um entendimento definitivo.

Encerrando sua fala, o Papa confiou suas intenções a Maria, pedindo que ela interceda pelos inúmeros conflitos espalhados pelo planeta e apresente ao Senhor o desejo coletivo por tempos de paz.

“Quantos outros conflitos existem no mundo! Confio à Rainha da Paz este apelo comovido, para que seja Ela a apresentá-lo ao Senhor Jesus, a fim de obtermos o milagre da paz”, disse o Papa.

*Com informações de Ansa e Vatican News