Em 150º jogo pelo Corinthians, Rodriguinho destaca bom início na Libertadores

O Corinthians fez bem o dever de casa e venceu o Deportivo Lara por 2 a 0 nesta quarta-feira, no Itaquerão, em seu primeiro jogo em casa pela Copa Libertadores. Responsável direto pelo segundo gol, o meia Rodriguinho comemorou o resultado e o bom início da equipe na competição continental.

“Foi um jogo importante, estreia em casa, em um campeonato muito importante para gente. Ficamos felizes de estar em um caminho muito legal. Conseguimos um bom resultado fora e agora dentro de casa confirmamos a nossa força. Esperamos que continue assim”, disse o meia, em entrevista à TV Globo.

Rodriguinho completou nesta quarta-feira a marca de 150 jogos com a camisa do Corinthians. “Me espelho em outros companheiros que tem muito mais jogos do que eu. É um prazer estar vestindo essa camisa. Estou muito feliz de poder comemorar esse jogo”, completou.

Com o resultado, o Corinthians assumiu a liderança do Grupo 7, com quatro pontos. Independiente e Millonarios se enfrentam nesta quinta-feira, na Argentina. O Deportivo Lara aparece em segundo, com três pontos, o Millonarios tem um e o Independiente não pontuou ainda.