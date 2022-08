Em 10 anos, Brasil será o maior exportador de algodão do mundo, diz ministro

Estadão Conteúdo 16/08/2022 - 17:51 Compartilhe

Salvador, 16 – O ministro da Agricultura, Marcos Montes, projetou que em dez anos o Brasil será o maior exportado mundial de algodão, passando dos atuais 2 milhões de toneladas exportadas para cerca de 4 milhões de toneladas. “Este é o Brasil que queremos. Vocês, do setor de algodão, mostram a verdade do Brasil. Algodão é uma das nossas principais riquezas. Algodão já possui autocontrole que buscamos para todos segmentos”, disse Montes, durante a abertura do 13º Congresso Brasileiro do Algodão, realizado pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa).

Montes criticou novamente as cobranças de países, como a França, sobre a sustentabilidade do agronegócio brasileiro. “A França não aceita país competitivo como o Brasil e usa a proteção ambiental come escudo”, disse.

O ministro voltou a afirmar que o agro brasileiro “não ficou em casa” durante a pandemia de covid-19. “O agro olhou para a frente e o Brasil deu certo. A grande maioria dos países vive momentos trágicos. Temos vizinhos perto que estão vivendo momentos dramáticos”, disse, apontando que a queda da taxa de desemprego, o recuo da inflação e o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) se devem também ao esforço dos produtores brasileiros.

O evento reúne cerca de 3 mil pessoas, entre cotonicultores, pesquisadores, indústrias de insumos e lideranças do setor.

*A jornalista viaja a convite da Abrapa.