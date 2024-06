Em 1 semana ou 10 dias, deve haver novo edital para leilão de arroz, diz ministro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/06/2024 - 18:06 Para compartilhar:

Brasília, 12 – O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, afirmou nesta quarta-feira, 12, que em uma semana ou 10 dias deverá haver um novo edital para o leilão de compra pública de arroz importado e beneficiado, realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O documento será apresentado ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, antes de ser publicado.

Teixeira se reuniu há pouco com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar, inclusive, sobre as propostas para o Plano Safra.

Em relação ao leilão, ele minimizou críticas e disse que o certame público da compra de arroz representa 3% do consumo do produto no Brasil e não traz impacto nos preços.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o governo federal anunciou na terça, 11, a anulação de lotes arrematados no leilão após suspeitas de irregularidades.

Apesar de o Executivo afirmar que o leilão de compra pública de 263 mil toneladas de arroz importado e beneficiado foi anulado pela “fragilidade financeira” das empresas vencedoras, as motivações para a decisão foram o suposto conflito de interesse e as acusações de tráfico de influência no certame público, como revelou o Broadcast Agro.