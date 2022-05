Elvis traz rock e glamour ao tapete vermelho de Cannes

“Elvis”, a superprodução de Baz Luhrmann sobre o rei do rock, concentra nesta quarta-feira (25) as atenções no Festival de Cannes, enquanto a francesa Claire Denis concorre à Palma de Ouro com “Stars at Noon”, ambientada na Nicarágua.

Sete dias depois da estreia espetacular de “Top Gun: Maverick”, caberá ao jovem (30 anos) e pouco conhecido ator americano Austin Butler a difícil tarefa de competir com Tom Cruise.





Butler interpreta Elvis Presley no longa de Luhrmann (“Moulin Rouge: Amor em Vermelho”, “O Grande Gatsby”), que retrata, ao longo de duas décadas, o início, a glória e a decadência do rei do rock, que morreu em 1977 aos 42 anos.

Butler não está sozinho no tapete vermelho, pois tem como companhia o veterano Tom Hanks, ganhador de dois Oscars, que interpreta o empresário do “rei”, o misterioso “coronel” Tom Parker.

O filme chegará em junho às salas de cinemas de diversos países. No Brasil, a estreia está prevista para o dia 14 de julho.

Além de um luxuoso teaser de aproximadamente três minutos, pouco se sabe de “Elvis”, exceto que Butler se atreve a interpretar com a sua própria voz as canções do músico.

– Um ano de ensaios –

Californiano, com um tipo físico parecido com o do Elvis do fim dos anos 1950, Butler é um produto clássico dos estúdios Disney.

Participou em uma dezena de filmes, entre eles “Era Uma Vez… Em Hollywood”, de Quentin Tarantino, e “Os Mortos Não Morrem”, de Jim Jarmusch.

Foi o ator Denzel Washington quem recomendou ao australiano Luhrmann que desse uma oportunidade a Butler para este papel, segundo o site americano Entertainment Weekly.

“Recebi um vídeo deste jovem interpretando, cheio de lágrimas, ‘Unchained Melody’ [canção que Elvis fez uma versão] e perguntei a mim mesmo: o que é isso?”, explicou Luhrmann.

“E logo recebi uma mensagem de Denzel Washington, a quem não conhecia. Ele me disse: ‘acabo de trabalhar com esse rapaz, nunca vi alguém tão comprometido’.”

Butler ensaiou durante um ano para imitar a voz aveludada de Elvis.

“Elvis” causa expectativa porque Luhrmann é um diretor que não costuma se intimidar diante de gigantes da história, seja Shakespeare, de quem se atreveu a fazer uma versão de “Romeu e Julieta”, ou “O Grande Gatsby”, uma das referências da literatura americana.

O longa-metragem, com 2h39 de duração, é “uma experiência intensa”, garantiu em Cannes a neta de Elvis, Riley Keough. Sua avó, Priscilla Presley, viúva do cantor, também elogiou a cinebiografia.

– Suspense e romance durante a revolução sandinista –

Enquanto isso, a corrida pela Palma de Ouro está em seus metros finais.

“Stars at Noon”, de Claire Denis, é um filme baseado em um romance de 1986 de Denis Johnson. A história segue os passos de uma mulher de negócios misteriosa, interpretada pela jovem Margaret Qualley, durante a revolução sandinista na Nicarágua.

A atriz é acompanhada por Joe Alwyn, que assume o papel de um repórter americano com quem ela mantém um romance.

Claire Denis é uma das cinco mulheres que concorrem este ano à Palma de Ouro, que será entregue no sábado pelo júri presidido por Vincent Lindon.

A cineasta francesa obteve na última Berlinale o prêmio de melhor direção com “Avec Amour et Acharnement”.

Outro longa da mostra competitiva que será apresentado nesta quarta é “Leila’s Brothers”, do iraniano Saeed Roustayi.