Élvis perde pênalti, Ponte é superada pelo América-MG e se complica na Série B

A Ponte Preta se complicou na Série B do Campeonato Brasileiro e viu a diferença para a zona de rebaixamento diminuir, ao ser superada pelo América-MG, por 2 a 0, nesta terça-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 28ª rodada.

O time campineiro teve chances claras de sair com a vitória, inclusive um pênalti cobrado por Élvis, mas viu Marlon salvar uma bola em cima da linha e Elias pegar o chute do habilidoso meia da marca da cal.

Com a derrota, a Ponte, que deixou o campo sob os gritos de ‘time sem vergonha’, ficou na 13ª posição, com 32 pontos, contra 29 do Brusque, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Já o América-MG quebrou uma série negativa de quatro meses sem vencer fora de casa, a primeira sob o comando de Lisca. O time mineiro é o sexto colocado, com 44 pontos. O Mirassol é o quarto, com 46.

O jogo começou morno, com poucas finalizações. A primeira chance foi da Ponte, com Dodô, que finalizou de dentro da área, mas Elias fez a defesa. Daí em diante, o América melhorou e passou a dominar a ter o controle da partida, apesar de ser pouco incisivo.

Poucas chances foram criadas, até que aos 35 minutos, após boa troca de passes, Elizari recebeu de Brenner e achou Adyson dentro da área. O atacante finalizou rasteiro para mandar no fundo das redes. A Ponte sentiu o gol e não conseguiu esboçar reação no primeiro tempo.

O segundo tempo também começou sem grandes emoções. Com a vantagem, o América passou a administrar o resultado e encontrou do outro lado uma equipe sem muita inspiração, tanto que a primeira oportunidade só saiu aos 14. Élvis ficou de frente para o gol aberto e só não marcou, pois Marlon tirou em cima da linha. No rebote, Gabriel Novaes parou no goleiro Elias.

O susto fez o América acordar. O time mineiro subiu as linhas e voltou a assustar. Aos 19, Rodriguinho recebeu na esquerda e fez um cruzamento de três dedos para Juninho. Livre dentro da área, o volante cabeceou por cima do gol.

A Ponte tentou um abafa no fim e teve grande chance de marcar. Aos 32, Dodô foi derrubado por Matheus Henrique, pênalti. Élvis foi para a cobrança e viu Elias salvar o América. A situação do time campineiro piorou aos 40, quando Jonatas fez 2 a 0. Antes do apito final, o lateral Gabriel Risso ainda foi expulso.

Na próxima rodada, o América enfrenta o CRB no domingo, às 16h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Na segunda-feira, às 21 horas, a Ponte Preta encara, fora de casa, o líder Novorizontino.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 2 AMÉRICA-MG

PONTE PRETA – Pedro Rocha; Luiz Felipe (João Gabriel), Mateus Silva (Joilson), Sérgio Raphael e Heitor Roca (Gabriel Risso); Emerson Santos, Emerson, Ramon (Éverton Brito) e Élvis; Dodô e Gabriel Novaes. Técnico: Nelsinho Baptista.

AMÉRICA-MG – Elias; Mateus Henrique, Éder, Lucão e Marlon; Alê (Wallisson), Fer Elizari (Moisés) e Juninho; Rodriguinho (Felipe Amaral), Brenner (Jonathas) e Adyson (Fabinho). Técnico: Lisca.

GOLS – Adyson, aos 35 minutos do primeiro tempo. Jonathas, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Élvis e Sérgio Raphael (Ponte Preta); Moisés (América).

CARTÃO VERMELHO – Gabriel Risso (Ponte Preta).

ÁRBITRO – Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

RENDA – R$ 64.080,00.

PÚBLICO – 3.229 torcedores.

LOCAL – Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).