Elton John diz que perdeu visão após infecção ocular

ROMA, 2 DEZ (ANSA) – O cantor e compositor Elton John revelou na noite do último domingo (1º), em Londres, que perdeu a visão após contrair uma infecção ocular.

A declaração foi dada durante a noite de abertura do musical “O Diabo Veste Prada”, para o qual o artista escreveu a trilha sonora. Na ocasião, ele declarou ao público que teve dificuldades de acompanhar a obra.

“Não consegui ir a muitas das prévias porque, como vocês sabem, perdi minha visão”, declarou uma das lendas da música de 77 anos.

“Então é difícil para eu assistir, mas adoro ouvir e, cara, soou bem esta noite”, acrescentou ele, destacando que se divertiu.

Por fim, agradeceu seu marido David Furnish, que foi sua ” rocha”.

Em setembro passado, o autor de “Rocket Man” admitiu que ficou com “visão limitada” em um olho devido a uma infecção “grave”, mas garantiu que estava em processo de cura.

“Durante o verão, eu estava lidando com uma infecção ocular grave que infelizmente me deixou com visão limitada em um olho”, escreveu ele no Instagram.

John também já havia dito que estava se “recuperando”, apesar de ser um “processo extremamente lento” e que levaria “algum tempo até que a visão volte ao normal ao olho afetado”.

O cantor subiu ao palco pela última vez no ano passado, no fim de sua turnê de despedida pelo Reino Unido. A apresentação reuniu cerca de 120 mil pessoas em Glastonbury. (ANSA).