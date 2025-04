Elton John desabafa sobre problema na visão: ‘É angustiante’

Elton John fez um desabafo sobre a perda de visão que vem enfrentando após pegar uma infecção no olho direito no ano passado. Aos 78 anos, o cantor revelou, em entrevista ao jornal The Times of London, que não consegue mais ler e nem ver os filhos jogando esportes.

“Não consigo ver TV, não consigo ler. Não posso ver meus filhos jogando rúgbi e futebol, e tem sido um período muito estressante porque estou acostumado a absorver tudo. É angustiante”, afirmou o artista.

“Você se emociona, mas precisa se acostumar, pois tenho sorte de ter a vida que tenho. Ainda tenho minha família maravilhosa e ainda consigo ver alguma coisa daqui [apontando para o olho esquerdo]. Então, você diz a si mesmo, apenas siga em frente”, completou.

O cantor tem dois filhos com o marido, David Furnish, nascidos por meio de barriga de aluguel. O mais velho, Zhacary, tem 14 anos, enquanto o caçula, Elijah, tem 10. Desde 2023, John está afastado dos palcos – mas não da música.

Em novembro de 2024, ele anunciou que seu próximo álbum, Who Believes in Angels?, gravado com Brandi Carlile, seria adiado por conta da infecção no olho. O disco foi lançado só na última sexta, 4 de abril.