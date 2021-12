Elon Musk vende US$ 1 bilhão em ações da Tesla; total quase chega a US$ 12 bi

O CEO da Tesla, Elon Musk, vendeu mais 934 mil ações da empresa, no valor total de US$ 963,2 milhões, segundo documentos protocolados na Securities and Exchange Comission (SEC, a CVM americana) nesta quinta-feira, 9. Com as novas transações, o bilionário já se desfez de quase US$ 12 bilhões em papéis da companhia, desde que publicou no Twitter, no mês passado, uma enquete em que perguntava aos seguidores se deveria reduzir em 10% a participação na montadora de elétricos. Musk também exerceu a opção de comprar 2,17 milhões de ações, de acordo com os documentos. Após a notícia, a Tesla recuava 1,18% no pré-mercado da Nasdaq, por volta das 7h49.

Saiba mais