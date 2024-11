Elon Musk usa vídeo de Wagner Moura para celebrar vitória de Trump e é criticado nas redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/11/2024 - 15:37 Para compartilhar:

Neste sábado, 23, o bilionário dono da rede social ‘X’ – antigo Twitter – compartilhou em seu perfil um vídeo de Wagner Moura, na série Narcos, com uma legenda exaltando a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais.

Musk é apoiador do republicano e, depois da vitória de Trump sobre Kamala, foi anunciado como um de seus braços-diretos. A publicação gerou reação negativa do público, já que o ator brasileiro tem um posicionamento político totalmente contrário às ideias de Trump.

No vídeo compartilhado pelo empresário, o brasileiro interpreta o traficante Pablo Escobar na produção da Netflix na qual aparece fumando um cigarro enquanto olha para o horizonte. Musk completou a publicação com a legenda: “Imagens reais minha depois que @realDonaldTrump venceu”.

Actual footage of me after @realDonaldTrump won pic.twitter.com/PhPJjzaw0J — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2024

Internautas brasileiros se revoltaram com o dono da rede social fazendo diversos comentários contra a publicação, “Alguém manda o Wagner moura pedir pro musk retirar essa postagem”, “Elon Musk deve estar surtando”, respondeu outro. “Se o wagner moura vê isso ele acha que é hate” brincou um terceiro.

Em outra publicação, feita na segunda-feira, 25, Musk republicou outro vídeo em que um seguidor troca o rosto do artista brasileiro e coloca o do bilionário. A edição do usuário conta com a legenda: “Elon destruindo toda a máquina de propaganda democrata” – ao que Musk completou: “Muito satisfatório para ser sincero”.

Very satisfying tbh 😂 https://t.co/bVO8pLdezU — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2024