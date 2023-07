Elon Musk: Twitter vai limitar leitura de publicações para evitar ‘manipulações’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2023 - 15:15 Compartilhe

Após usuários do Twitter relatarem neste sábado, 1º, problemas para usar a rede social e reclamarem da mensagem de “limite de taxa” excedido, que impossibilita novas ações no site, Elon Musk publicou uma mensagem para explicar que a empresa decidiu limitar a leitura de posts devido aos altos níveis de “extração de dados” e “manipulação do sistema”.

Em postagem na plataforma, Musk escreveu:

“Para lidar com níveis extremos de extração de dados e manipulação do sistema, aplicamos os seguintes limites temporários”:

-Contas verificadas: limite de leitura de até 6 mil postagens/dia

-Contas não verificadas: limite de leitura de até 600 postagens/dia

-Novas contas não verificadas: limite de leitura de até 300 postagens/dia”

O limite de taxa é excedido quando o usuário ultrapassa o número permitido de solicitações ou ações na plataforma num período específico de tempo.

Segundo postagens na rede social, usuários recebem a seguinte mensagem: “Infelizmente você tem limite de taxa. Aguarde alguns instantes e tente novamente”.

O assunto “Meu Twitter” estava nos trending topics da plataforma na manhã deste sábado, com cerca de 274 mil menções. O termo “Twitter Blue” registrava 293 mil menções.

