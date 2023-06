Elon Musk treina jiu-jítsu para possível combate com Mark Zuckerberg

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2023 - 17:05 Compartilhe

A possível luta entre os bilionários Mark Zuckerberg, dono da Meta, e Elon Musk, dono do Twitter e da Tesla, parece que realmente vai acontecer. Nesta quarta-feira, o lutador e professor Lex Fridman divulgou imagens treinando jiu-jítsu com o empresário sul-africano.

Os dois magnatas da tecnologia vêm se desafiando nas redes sociais para uma luta no cage (“jaula”, em inglês), uma espécie de palcos de combate de artes marciais mistas.

“Ontem, fiz um treino improvisado com Elon Musk por algumas horas. Estou extremamente impressionado com a força, poder e habilidade dele, nos pés e no chão. Foi épico”, escreveu em seu perfil no Instagram Fridman, que também é pesquisador de inteligência artificial.

“É realmente inspirador ver Elon e Mark praticando artes marciais, mas acho que o mundo fica muito melhor se eles (apenas) treinarem artes marciais, mas não lutarem no cage”, completou.

Friedman é faixa preta em jiu-jítsu brasileiro e, antes de praticar com Musk, havia treinado com Zuckerberg. Os registros também foram compartilhados em suas redes sociais. “É inspirador ver os dois treinando artes marciais”, afirmou o professor na publicação.

Dana White, presidente do UFC, já demonstrou interesse em levar a luta adiante, mas existem alguns problemas que ainda colocam o confronto em dúvida. Enquanto Zuckerberg já pratica artes marciais e é familiarizado com jiu-jítsu, Musk não tem experiência alguma com lutas.

Do outro lado, existe uma grande diferença de altura e peso entre os dois competidores – o dono do Twitter tem 1,85m de altura e pesa cerca de 87kg, enquanto o proprietário da Meta tem 1,70m e pesa cerca de 70kg. Lutas de exibição não costumam levar as categorias de peso em consideração, mas Musk terá uma vantagem, em tese, caso o confronto seja realizado.

Apesar disso, as casas de apostas indicam Zuckerberg como o franco favorito por conta de sua familiaridade com o MMA. “Essa seria a maior luta da história, maior do que tudo que já foi feito, quebraria todos os recordes de pay-per-view. Os caras podem arrecadar centenas de milhões de dólares para caridade”, afirmou White em entrevista a TMZ.

ENTENDA A RINHA DE BILIONÁRIOS

A ideia do confronto surgiu como uma provocação de Elon Musk ao comentar a notícia de que a Meta estaria criando uma rede social para competir com o Twitter. Em seu perfil, o empresário sul-africano , escreveu: “Eu estou pronto para uma luta no octógono se ele estiver”. Zuckerberg aceitou o “desafio” em seu Instagram, reproduzindo a fala de Musk com a legenda “mande a localização”.

Após a postagem de Zuckerberg, Musk fez uma sugestão: “Octógono de Vegas”, referência aos octógonos onde ocorrem as lutas do Ultimate Fighting Championship (UFC), que tem base em Las Vegas, nos EUA. O burburinho criado nas redes chamou a atenção de Dana White, que rapidamente iniciou conversas com ambos os empresários para realizar a luta.

