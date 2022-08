Elon Musk sugere planos de expansão da fábrica da Tesla

Estadão Conteúdo 04/08/2022 - 22:42 Compartilhe

O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, disse nesta quinta-feira, 4, que a fabricante de veículos elétricos provavelmente precisará de cerca de uma dúzia de fábricas para atingir sua meta de vender 20 milhões de veículos anualmente até 2030.

Um anúncio sobre a próxima localização da fábrica da Tesla pode ocorrer ainda este ano, disse ele na reunião anual de acionistas da montadora, realizada em sua fábrica na área de Austin, Texas. A Tesla tem atualmente quatro fábricas de automóveis.

A reunião ocorreu após uma recente alta no preço das ações da Tesla depois que a empresa divulgou ganhos no segundo trimestre melhores do que o esperado. A Tesla gerou US$ 2,3 bilhões em lucro no período, acima das expectativas de Wall Street, mas abaixo de seu lucro trimestral recorde de US$ 3,3 bilhões nos primeiros três meses do ano.