Elon Musk segue como membro da Royal Society apesar de pedidos para sua expulsão

A Royal Society, prestigiada instituição britânica cujos membros se reuniram na noite de segunda-feira em Londres, ignorou uma petição assinada por mais de 3.400 cientistas, incluindo vários ganhadores do Prêmio Nobel, pedindo a expulsão de Elon Musk.

O nome do bilionário americano, que agora faz parte da administração do presidente Donald Trump, ainda estava listado como membro da Royal Society no site da instituição nesta terça-feira (4).

A academia científica, fundada em 1660, não mencionou o nome do magnata no texto após a reunião da instituição, que tem cerca de 1.800 membros, incluindo 85 ganhadores do Prêmio Nobel, e à qual pertenceram figuras eminentes como Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein e Stephen Hawking.

“Foi manifestada preocupação com o destino de colegas nos Estados Unidos que, segundo informações, enfrentam a perspectiva de perder seus empregos em meio a ameaças de cortes radicais no financiamento de pesquisas”, disse a instituição sobre a reunião de segunda-feira.

“Os mais de 150 membros que participaram da reunião concordaram com a necessidade de a sociedade intensificar seus esforços para defender a ciência e os cientistas em um momento em que eles estão ameaçados como nunca antes”, acrescentou o comunicado.

Uma carta, assinada por mais de 3.400 cientistas e publicada em fevereiro, pedia a expulsão da Royal Society de Musk, proprietário do X, Space X e Tesla, empossado em 2018 por seu trabalho nos setores espacial e de veículos elétricos.

