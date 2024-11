Elon Musk reage à declaração de Janja sobre não ter medo do bilionário: ‘Perderão a próxima eleição’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/11/2024 - 19:11 Para compartilhar:

Primeira-dama do Brasil, Janja da Silva disse, neste sábado, 16, não ter medo de Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), e chegou a usar um xingamento em inglês para expressar desdém ao bilionário sul-africano.

“‘Fuck you, Elon Musk”, disparou ela, durante sua participação no painel do G20 Social, que aconteceu no Rio de Janeiro, sede da reunião da Cúpula do G20, nos próximos dias 18 e 19.

O nomeado chefe do Departamento de Eficiência Governamental no futuro governo Trump respondeu à provocação da esposa do presidente brasileira com uma “ameaça”.

“Eles perderão a próxima eleição”, escreveu Musk em um comentário em um perfil de notícias no X, apresentando emojis de risos.

🤣🤣 They will lose the next election — Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2024

🇧🇷🇺🇸 “Fuck you, Elon Musk”, diz primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, durante painel do G20 Social. O empresário e bilionário sul-africano comandará a pasta de Eficiência Governamental do governo de Donald Trump. pic.twitter.com/CZxQ0Z23Jq — Eixo Político (@eixopolitico) November 16, 2024