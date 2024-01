Elon Musk quer ter maior controle na Tesla antes de a empresa avançar em IA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/01/2024 - 9:57 Para compartilhar:

Elon Musk disse que se sente desconfortável em tornar a Tesla líder em inteligência artificial (IA) e robótica sem ter cerca de 25% do controle de voto da empresa. Musk disse, na noite desta segunda-feira, 15, que deseja controle suficiente na Tesla para ser influente, mas não tanto que não possa ser rejeitado. “Se não for esse o caso, eu preferiria construir produtos de IA fora da Tesla”, escreveu Musk em uma publicação no X. O bilionário controla atualmente cerca de 13% da Tesla, segundo a FactSet, tendo anteriormente vendido parte da sua participação na empresa para financiar a compra do então chamado Twitter. Fonte: Dow Jones Newswires.

