Elon Musk promove a X TV na última tentativa de tornar a plataforma em ‘o aplicativo de tudo’

Diego Sousa 30/04/2024 - 0:10

Elon Musk promoveu o lançamento da X TV na segunda-feira (29), enquanto o bilionário busca transformar ainda mais o que costumava ser o Twitter no “aplicativo de tudo”.

Um clipe de 12 segundos que Musk compartilhou com X exibiu o logotipo da próxima rede pela primeira vez, enquanto ele passava por uma pilha de televisores antigos.

Nenhum outro detalhe foi fornecido sobre o novo empreendimento, e Musk não colocou legenda no vídeo, que obteve mais de 14,2 milhões de visualizações menos de três horas após ser postado.

Musk já havia anunciado no mês passado, no entanto, que o X estava pronto para se expandir para um aplicativo “idêntico” à oferta de TV do YouTube para televisões inteligentes.

A chefe do X, Linda Yaccarino, confirmou o esforço na semana passada, postando na plataforma: “Em breve traremos conteúdo envolvente e em tempo real para suas smart TVs com o aplicativo X TV”.

“Este será o seu companheiro ideal para uma experiência de entretenimento envolvente e de alta qualidade em uma tela maior”, acrescentou Yaccarino, embora a data exata de lançamento ainda não esteja clara.

O executivo disse, no entanto, que os usuários podem esperar um “algoritmo de vídeo de tendências” para se manterem atualizados sobre o conteúdo popular, uma “experiência entre dispositivos”, “pesquisa de vídeo aprimorada”, bem como vídeos organizados por assunto, graças a inteligência artificial.

Quando o Post entrou em contato com X para comentar, um porta-voz se recusou a revelar a data de lançamento da X TV.

A X TV faz parte da iniciativa mais ampla de Musk para tornar o X o “aplicativo para tudo”, semelhante ao WeChat da China, que combina mensagens instantâneas, mídias sociais, pagamentos móveis, videoconferência e outros recursos.

From the small screen to the big screen X is changing everything. Soon we’ll bring real-time, engaging content to your smart TVs with the X TV App. This will be your go-to companion for a high-quality, immersive entertainment experience on a larger screen. We’re still building it… pic.twitter.com/QhG6cVDpZ8 — Linda Yaccarino (@lindayaX) April 23, 2024

À medida que o bilionário investe ainda mais no vídeo, o CEO da Tesla já tentou recrutar o popular YouTuber MrBeast para postar um vídeo no X.

MrBeast – formalmente conhecido como Jimmy Donaldson – mostrou como os criadores poderiam obter benefícios financeiros no X de forma semelhante ao YouTube, postando um recurso de 20 minutos na plataforma de mídia social.

Uma semana depois de postar o vídeo no X – onde Donaldson testa carros no valor de mais de US$ 250 milhões – ele mostrou que ganhou impressionantes US$ 263.655 depois de acumular quase 160 milhões de visualizações e mais de 5 milhões de engajamentos, o que inclui interações como “curtir ” e comentários.

Ele também havia fechado um acordo com o desgraçado ex-âncora da CNN Don Lemon, que deveria estrear um novo programa exclusivamente no X em 18 de março antes de ser dispensado.

Embora não tenha ficado imediatamente claro por que exatamente Musk enlatou Lemon sem cerimônia poucos dias antes da estreia de seu programa, o jornalista supostamente exigiu uma lista astronômica de desejos durante as negociações contratuais – incluindo um Tesla Cybertruck grátis, um pagamento adiantado de US$ 5 milhões além de um salário de US$ 8 milhões. , uma participação acionária na empresa multibilionária e o direito de aprovar quaisquer mudanças na política X no que se refere ao conteúdo de notícias, de acordo com um documento

A dica de que a X TV está, de fato, disponível vem depois que a empresa declarou em uma postagem no blog no início deste ano que estava se desviando de suas raízes baseadas em texto e é “agora uma plataforma que prioriza o vídeo”, observando que os usuários podem fazer upload de vídeos longos.