Elon Musk prevê voo do megafoguete Starship para Marte no fim de 2026

O fundador da SpaceX, Elon Musk, anunciou neste sábado (15) que seu megafoguete Starship voará para Marte no final de 2026, com o robô humanoide Optimus, da Tesla, a bordo, e disse que os voos com humanos podem virar realidade a partir de 2029.

“Starship partirá para Marte no final do próximo ano, levando o Optimus. Se estes pousos correrem bem, então os pousos com humanos podem começar em 2029, embora 2031 seja mais provável”, escreveu Musk em sua rede social X.

Musk, que também é o CEO da Tesla, apresentou os robôs Optimus da empresa em um evento no ano passado.

Ele disse que os robôs dançarinos um dia seriam capazes de fazer tarefas domésticas, assim como oferecer amizade, e espera que os humanoides sejam vendidos por um preço entre 20.000 e 30.000 dólares (114.000 a 172.000 dólares).

A Starship é crucial para a ambição de longo prazo de Musk de colonizar Marte.

Com 123 metros de altura, quase 30 metros a mais que a Estátua da Liberdade de Nova York, o Starship é o maior e mais potente foguete do mundo.

A Nasa espera utilizar uma versão modificada da nave como módulo de alunissagem para seu programa Artemis, com o qual pretende voltar a levar astronautas à Lua nesta década.

Mas antes que a SpaceX possa concretizar as missões, a empresa deve demonstrar que o megafoguete é confiável, seguro para a tripulação e capaz de realizar operações complexas de reabastecimento em órbita, fundamentais para as missões no espaço profundo.

– Revés –

A SpaceX sofreu um revés este mês quando o voo de teste mais recente do Starship terminou em outra explosão, embora tenha conseguido recuperar com sucesso o propulsor em seu teste orbital.

O cenário foi quase uma repetição da tentativa anterior. Minutos após a decolagem e a separação dos propulsores, um vídeo ao vivo mostrou a parte superior caindo sem controle, antes do corte abrupto da transmissão.

Imagens impressionantes que circularam na internet mostraram uma chuva de destroços em chamas sobre as Bahamas.

Este foi o oitavo teste orbital não tripulado.

Segundo a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), a SpaceX terá que conduzir uma investigação antes de fazer um novo teste com o Starship.

Apesar do contratempo, a abordagem da SpaceX de “fracassar rápido, aprender rápido” ajudou a empresa a assumir a liderança mundial em serviços de lançamento.

Porém, a condição de Musk como um dos conselheiros mais próximos do presidente Donald Trump, além de sua influência sobre as agências reguladoras federais, gera preocupações sobre possíveis conflitos de interesse.

Durante a presidência de Joe Biden, Musk entrou em conflito diversas vezes com a FAA e acusou a agência de regulamentação excessiva sobre a SpaceX em questões de segurança e meio ambiente.

Trump prometeu em seu discurso de posse em janeiro que, durante seu mandato, a bandeira dos Estados Unidos será fincada em Marte.

