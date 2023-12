Elon Musk pretende arrecadar US$ 1 bilhão para startup de inteligência artificial xAI

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 07/12/2023 - 4:28 Para compartilhar:

A startup de inteligência artificial de Elon Musk, xAI, está levantando até US$ 1 bilhão por meio de uma oferta de ações, enquanto a empresa intensifica esforços para capturar os rivais Google e o criador do ChatGPT, OpenAI, um documento revelado na terça-feira.

O documento junto à Securities and Exchange Commission observa que a xAI já arrecadou US$ 134,7 milhões contra a oferta total de US$ 1 bilhão.

A empresa disse que “celebrou um acordo vinculativo e executável para a compra e venda” dos US$ 865,3 milhões restantes.

Musk – que também é dono da X Corp., controladora do site de mídia social X – está levantando dinheiro com uma avaliação que provavelmente ficará entre US$ 4 bilhões e US$ 10 bilhões, disse uma fonte de colocação privada ao portal The NY Post.

Esta é sua primeira rodada conhecida de arrecadação de fundos para xAI, acrescentou a fonte.

No mês passado, a xAi lançou uma versão beta inicial de seu chatbot Grok, um modelo de linguagem grande que se diz inspirado no “Guia do Mochileiro das Galáxias” e integrado ao X.

Musk descreveu a primeira oferta de produto da xAI como “a melhor que existe atualmente”.

O homem mais rico do mundo, que costuma compartilhar atualizações importantes sobre seus diversos interesses comerciais por meio de sua conta X, ainda não comentou o pedido ou seus planos para o dinheiro arrecadado.

Musk não revelou investidores externos específicos – embora ele tenha observado anteriormente em uma postagem de 19 de novembro que os investidores da X Corp. “possuirão 25% da xAI”.

O documento da SEC lista Musk como diretor executivo e diretor da xAI, enquanto seu corretor de longa data, Jared Birchall, é listado como seu “secretário corporativo”.

O aumento de US$ 1 bilhão faz parte de um rápido crescimento na startup de IA de Musk, que ele lançou em julho.

O pesquisador de IA Igor Babuschkin, ex-proprietário do Google DeepMind, está liderando o xAI.

A startup está trabalhando em estreita colaboração com outras empresas de Musk, incluindo Tesla e X, antigo Twitter.

Musk argumentou que os chatbots atuais exibem um viés esquerdista e defendeu a necessidade do que chamou de “TruthGPT”, que será uma “IA que busca a verdade máxima e tenta compreender a natureza do universo”.

Não foi possível saber imediatamente se a xAI planeja buscar mais de US$ 1 bilhão, embora a fonte tenha dito que há expectativas de que Musk venha aos mercados privados em busca de mais fundos em janeiro.

Musk também deverá arrecadar dinheiro para duas de suas outras empresas, SpaceX e Boring Company, no próximo mês, disse a fonte.

