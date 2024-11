Elon Musk pode ter cargo no governo dos EUA com reeleição de Donald Trump

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/11/2024 - 10:50 Para compartilhar:

O bilionário Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, além de dono da rede social X (antigo Twitter), celebrou a vitória de Donald Trump nas eleições americanas, realizadas na terça-feira, 5, com inúmeras postagens em apoio ao candidato reeleito. O empresário doou mais de 70 milhões de dólares (cerca de R$ 398,4 milhões) à causa republicana e é possível que seja recompensado com um cargo no governo dos EUA.

Apoiador na campanha, Musk foi classificado pelo jornal francês “Le Monde” como um “ator principal” durante o período eleitoral para que Trump voltasse à Presidência. Após votar no Texas, o empresário fez uma publicação em seu perfil no X afirmando que iria à Flórida para se encontrar com o republicano, o seu vice, J.D. Vance, e mais “várias pessoas legais”.

“É manhã na América novamente”, publicou Musk em seu perfil após a vitória de Trump. Ainda, o empresário apontou que o povo dos EUA deu um “mandato cristalino para mudança” ao republicano depois das eleições.

De acordo com informações da “Associated Press”, as ações da Tesla dispararam e tiveram alta de 14,8% nesta quarta-feira, 6, já que o mercado acredita na possibilidade da empresa se beneficiar com o retorno de Trump à Casa Branca. Enquanto isso, fabricantes rivais de carros elétricos como a chinesa Nio e as companhias Rivian e Lucid Motors tiveram queda.

Apesar disso, os benefícios do empresário podem não se limitar apenas às suas empresas. Em setembro deste ano, durante a campanha, Trump apontou que pretendia criar uma comissão de eficiência governamental liderada por Musk para auditar a administração federal.

De acordo com Trump, a comissão deveria recomendar reformas, além de desenvolver um plano para eliminar fraudes e pagamentos indevidos no prazo de seis meses, algo que levaria o governo a economizar trilhões de dólares.

Nas redes sociais, Musk afirmou à época estar “ansioso para servir a América se a oportunidade surgir”. “Não é necessário pagamento, título ou reconhecimento”, escreveu.