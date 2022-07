Elon Musk pede que tribunal rejeite pedido do Twitter por julgamento rápido

Por Sheila Dang

(Reuters) – Elon Musk entrou com um recurso na sexta-feira contra o pedido do Twitter para acelerar o julgamento sobre o plano de encerramento do acordo de compra da empresa de rede social por 44 bilhões de dólares.

Os advogados de Musk, em documentos arquivados na Corte da Chancelaria de Delaware, disseram que o “pedido injustificável” do Twitter para levar o caso de fusão a julgamento em dois meses deve ser rejeitado.

Este é o movimento mais recente do que promete ser um grande confronto legal entre Twitter e Musk. A empresa com sede em São Francisco está tentando resolver meses de incerteza sobre seus negócios, enquanto Musk tenta se afastar do acordo pelo o que ele diz ser um problema de “bot de spam” do Twitter.

O Twitter processou Musk na terça-feira por violar o acordo de compra da plataforma de mídia social, pedindo ao tribunal de Delaware que ordene à pessoa mais rica do mundo a concluir a fusão ao preço acordado de 54,20 dólares por ação.

A empresa solicitou que o julgamento começasse em setembro, uma vez que o acordo de fusão com Musk termina em 25 de outubro.

“O pedido repentino do Twitter por mais velocidade após dois meses de demora e ofuscação é a tática mais recente da empresa para encobrir a verdade sobre as contas de spam por tempo suficiente até levar os réus ao arquivamento”, disse o documento.

Os advogados de Musk argumentaram que a disputa sobre contas falsas e de spam é fundamental para medir o valor do Twitter e extremamente intensiva em fatos e especialistas. Eles disseram que isso exigirá um tempo substancial de investigação e solicitaram uma data de julgamento em ou após 13 de fevereiro do próximo ano.

A estrutura de financiamento da dívida assinada pelos bancos para a aquisição da plataforma por Musk expira em abril de 2023, o que significa que se o julgamento começar em fevereiro e não terminar em abril, o acordo pode sucumbir.

O Twitter se recusou a comentar o movimento mais recente de Musk.

(Reportagem de Ananya Mariam Rajesh em Bengaluru e Sheila Dang em Dallas)