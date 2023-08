Elon Musk não descarta falência do Twitter

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/08/2023 - 13:01 Compartilhe

NOVA YORK, 21 AGO (ANSA) – O bilionário Elon Musk não descartou a possibilidade de o Twitter, que teve seu nome recentemente alterado para “X”, entrar em falência.

“A triste verdade é que neste momento não existem grandes redes sociais. Podemos falir, como muitos previram, mas vamos tentar até o fim”, admitiu o magnata, proprietário da rede social.

Musk abriu mais uma vez a possibilidade de que o aplicativo possa falir depois que um glitch fez com que fotos e links postados antes de dezembro de 2014 fossem apagados da rede social.

Embora as postagens sejam antigas, diversos usuários notaram a falha e publicaram críticas ao dono do aplicativo. Alguns disseram que a exclusão foi causada para economizar custos com armazenamento de dados.

O Twitter cortou milhares de empregos desde que Musk adquiriu a rede social, reduzindo bastante a força de trabalho desde novembro. (ANSA).

