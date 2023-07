Elon Musk muda nome do Twitter para ‘X’ e rede social vira meme

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 11:23 Compartilhe

Elon Musk, juntamente com a nova diretora executiva, Linda Yaccarino, anunciou nesta segunda-feira, 24, uma transformação importante do Twitter, que mudará seu nome para “X” – e deverá adicionar atividades de mensageria e pagamentos, como um super app, plano de Musk desde que assumiu a empresa, no ano passado.

Ao entrar no site nesta segunda-feira já é possível ver o novo símbolo da rede social: um X estilizado que aparece onde antes o passarinho azul “voava” na tela tanto no carregamento da página quanto no canto superior esquerdo. O nome do site ainda continua com o título antigo e a identidade visual do aplicativo ainda não foi modificada.

Não demorou para que os usuários do Twitter transformassem a mudança da rede social em meme.

Foram 12 anos do símbolo do pássaro na rede e, para muitos que frequentam o Twitter há bastante tempo, o nome é o fim definitivo de uma era na plataforma. Para outros, o caminho tomado por Musk é uma das possíveis soluções para alavancar o site novamente. Para quase todos, porém, a mudança, anunciada de forma repentina, foi encarada como uma oportunidade para fazer memes.

Veja o que os usuários do Twitter acharam da mudança da plataforma:

“O Twitter agora vai ser X então eu passarei a me Xpress (EXPRESSAR) aqui”, escreveu um deles.

“Acordei e o Twitter está com um X no lugar do passarinho azul. Ao invés de tuitar vamos Xcrever agora? Que rebranding horrível”, diz outra postagem.

“Meu twitter mudou pro tal do X e agora não tem mais o passarinho que saudade do querido”, escreveu outra usuária.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias