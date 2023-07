Elon Musk lança empresa de inteligência artificial xAI, que quer ‘entender o universo’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2023 - 16:21 Compartilhe

O CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, anunciou nesta quarta-feira, 12, o lançamento de uma nova empresa voltada para o desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial (IA), a xAI. O objetivo do empreendimento é buscar “entender a verdadeira natureza do universo”, de acordo com o site oficial do negócio.

“Anunciando a formação da xAI para entender a realidade”, escreveu em publicação no Twitter o empresário Musk, que vai liderar a empresa.

A xAI afirmou que é uma companhia separada da X Corp – antigo Twitter -, mas que vai trabalhar em estreita colaboração com ela, com a Tesla e com outras empresas para progredir em direção à sua “missão”.

A nova equipe vai se apresentar e responder a perguntas de internautas em um chat no Twitter Spaces nesta sexta-feira, 14, ainda segundo o site.

*Com informações da Dow Jones Newswires

