Elon Musk gastou mais de US$250 milhões para ajudar a eleger Trump

Por Tim Reid e Jason Lange

WASHINGTON (Reuters) – Elon Musk gastou mais de um quarto de bilhão de dólares para ajudar Donald Trump a vencer a eleição presidencial de novembro, de acordo com novos registros eleitorais, que ressaltam a influência que uma das pessoas mais ricas do mundo teve na disputa pela Casa Branca deste ano.

O bilionário proprietário da fabricante de carros elétricos Tesla e da SpaceX doou 259 milhões de dólares a grupos que apoiaram a campanha de Trump em 2024, segundo novos registros da Comissão Eleitoral Federal (FEC, na sigla em inglês) divulgados na noite de quinta-feira.

As vultosas doações fizeram de Musk um dos maiores financiadores de uma campanha presidencial na história dos Estados Unidos, ajudando-o a se tornar um poderoso aliado político de Trump e alguém que agora desempenha papel importante na definição da agenda política do novo governo republicano.

Musk doou 239 milhões de dólares para o America PAC, que ele fundou para ajudar a atrair eleitores para Trump.

No final de outubro, Musk doou mais 20 milhões de dólares para o RBG PAC, um grupo que tentou convencer os eleitores de que Trump não aprovaria uma lei de proibição nacional do aborto, de acordo com os registros da FEC. O nome do grupo faz referência à falecida juíza da Suprema Corte, Ruth Bader Ginsburg, ícone progressista conhecida por seu apoio ao direito ao aborto.

Musk, que também é proprietário da rede social X, emergiu como um conselheiro próximo da equipe de transição de Trump. Trump o escolheu, juntamente com o ex-candidato presidencial republicano e empresário Vivek Ramaswamy, para chefiar uma força-tarefa destinada a reduzir os gastos e as regulamentações governamentais.

Musk e Ramaswamy se reuniram no Capitólio na quinta-feira com parlamentares cujo apoio será necessário para obter os cortes abrangentes de gastos que Trump pediu que eles encontrassem.

Os dois homens pediram a demissão de milhares de funcionários federais, a redução de regulamentações e a eliminação de programas cuja autorização expirou, como o sistema de saúde dos veteranos.

Musk também tem sido um frequentador assíduo e confidente de Trump na propriedade do presidente eleito em Mar-a-Lago, na Flórida, durante a transição.

(Reportagem de Tim Reid e Jason Lange em Washington)