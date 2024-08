Elon Musk fecha escritório do X no Brasil e culpa Moraes

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/08/2024 - 16:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 17 AGO (ANSA) – A rede social X, antigo Twitter, anunciou neste sábado (17) que encerrou as operações da plataforma no Brasil, mas seguirá com os seus serviços disponíveis para os usuários do país.

A empresa, controlada pelo magnata Elon Musk, afirmou que a decisão foi tomada após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ter ameaçado prender a representante do X em território brasileiro, Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição, por descumprimento de decisões judiciais.

“Alexandre de Moraes ameaçou nosso representante legal no Brasil com prisão se não cumprirmos suas ordens de censura. Ele fez isso em uma ordem secreta, que compartilhamos aqui para expor suas ações. Como resultado, para proteger a segurança de nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar nossas operações no Brasil, com efeito imediato”, escreveu a rede social.

“O serviço X continua disponível para a população do Brasil.

Estamos profundamente tristes por termos sido forçados a tomar essa decisão. A responsabilidade é exclusivamente de Alexandre de Moraes. Suas ações são incompatíveis com um governo democrático”, acrescentou.

Em sua conta na plataforma, Musk analisou que a decisão de fechar o escritório do X no Brasil “foi difícil”, mas se tivesse aceitado as “exigências de censura secreta” do ministro, “não haveria como explicar nossas ações sem ficarmos envergonhados”.

