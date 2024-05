Elon Musk espera que a IA substitua todos os empregos humanos

“A questão será realmente de significado, de como – se um computador pode fazer, e os robôs podem fazer tudo melhor do que você… sua vida tem sentido?” Musk disse. “Essa será realmente a questão nesse cenário benigno e, no cenário negativo, todas as apostas estão canceladas onde estaremos em apuros.”

Musk previu antes que a IA eventualmente se tornaria tão avançada que eliminaria a necessidade de trabalho humano.

“Acho que estamos vendo aqui a força mais perturbadora da história”, disse Musk sobre a IA durante uma reunião com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, na Cúpula de Segurança de IA inaugural, em Londres, no outono passado.