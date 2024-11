Elon Musk é nomeado por Trump para liderar Departamento de Eficiência Governamental

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/11/2024 - 0:16 Para compartilhar:

O empresário Elon Musk foi nomeado, nesta terça-feira, dia 12, pelo presidente eleito Donald Trump para liderar o Departamento de Eficiência Governamental. A decisão vai colocar o bilionário dono da plataforma X no governo, o que está gerando polêmica.

“Tenho o prazer de anunciar que o grande Elon Musk, trabalhando em conjunto com o patriota americano Vivek Ramaswamy, liderará o Departamento de Eficiência Governamental. Juntos, esses dois americanos maravilhosos abrirão o caminho para que minha administração desmantele a burocracia governamental, reduza o excesso de regulamentações, corte os gastos desnecessários e reestruture as agências federais”, afirmou Trump.

Musk afirmou que sua gestão terá “máxima transparência”. Segundo ele, todas as ações do departamento “serão publicadas online para garantir máxima transparência. Sempre que o público achar que estamos cortando algo importante ou deixando de cortar algo desnecessário, basta nos avisar”, disse no X.