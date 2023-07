Elon Musk diz que o Twitter mudará o logotipo e adeus a ‘todos os pássaros’

Elon Musk disse no domingo que estava tentando mudar o logotipo do Twitter, twittando: “E em breve daremos adeus à marca Twitter e, gradualmente, a todos os pássaros”.

Em uma postagem, o proprietário bilionário da plataforma de mídia social acrescentou: “Se um logotipo X bom o suficiente for postado hoje à noite, faremos (ele) ir ao ar em todo o mundo amanhã.”

Musk postou uma imagem de um “X” piscando e, mais tarde, em um chat de áudio do Twitter Spaces, respondeu “Sim” quando perguntado se o logotipo do Twitter mudaria, acrescentando que “isso deveria ter sido feito há muito tempo”. Ao acessar o site www.x.com a página é redirecionada par o atual www.twitter.com.

Sob o tumultuado mandato de Musk, desde que ele comprou o Twitter em outubro, a empresa mudou seu nome comercial para X Corp, refletindo a visão do bilionário de criar um “superaplicativo” como o WeChat da China.

If a good enough X logo is posted tonight, we’ll make go live worldwide tomorrow

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023