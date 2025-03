Elon Musk diz que o mega-foguete Starship será lançado para Marte no final de 2026

O fundador da SpaceX, Elon Musk, anunciou neste sábado, 15, a perspectiva de que seu foguete Starship voará para Marte até o final de 2026. De acordo com o bilionário, um robô humanoide Optimus, da Tesla, deve estar a bordo. Ele previu ainda que voos com humanos podem ser uma realidade já em 2029.

O anúncio foi feito em uma publicação na rede social X, de propriedade do bilionário. Este sábado marcou os 23 anos de fundação da Space X.

“A Starship será lançada para Marte no final do ano que vem, com Optimus a bordo. Se esses pousos forem bem, os pousos humanos podem começar em 2029, embora 2031 seja a data mais provável”, disse Musk.

Falhas em lançamentos neste ano, no entanto, levantam dúvidas sobre capacidade da SpaceX de Musk. A nave que é fundamental para a meta de Marte, o foguete Starship, foi lançado duas vezes em 2025, e explodiu nas duas delas. A última explosão ocorreu na quinta-feira, 6, durante o oitavo voo, menos de dois meses depois que o sétimo voo de teste também se desintegrou no espaço.

As explosões não são necessariamente tratadas como fracassos para a empresa, mas foram um retrocesso no processo de desenvolvimento, pois os voos não conseguiram nem mesmo repetir os sucessos dos voos de teste anteriores.