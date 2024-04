Elon Musk diz que IA pode ser mais inteligente do que ser humano no ano que vem

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/04/2024 - 14:36 Para compartilhar:

Em uma entrevista na segunda-feira, 8, na rede social X, antigo Twitter, o bilionário Elon Musk afirmou que a inteligência artificial (IA) irá superar a inteligência humana até o final do próximo ano. Musk, dono do X e CEO das empresas Tesla e SpaceX, fez a previsão com a ressalva de que a escassez de chips de treinamento de IA mais poderosos e a demanda por energia poderiam limitar a capacidade da IA no curto prazo. As informações são do The Guardian.

Segundo o jornal britânico, a declaração de Musk antecipa sua previsão anterior, de que a IA mais inteligente que o homem existiria até 2029. O veículo destaca que o empresário costuma fazer previsões de forma livre: em 2016, ele previu de forma errada que um Tesla poderia conduzir autonomamente de Nova Iorque a Los Angeles dentro de dois anos; no mesmo ano, também previu que sua empresa de foguetes SpaceX voaria para Marte em 2018 (o que não aconteceu até hoje).

Musk já expressou preocupação com o impacto do desenvolvimento da IA na existência humana em 2023, mesmo ano em que lançou a sua própria empresa de inteligência artificial, a xAI. A empresa lançou o chatbot “rebelde” Grok, mirando a disputa com o ChatGPT, da OpenAI – Musk foi cofundador da OpenAI em 2015, mas saiu do negócio em 2018 depois de um desentendimento com o também cofundador Sam Altman.

O Grok, disponível para usuários premium do X e descrito como um chatbot “bem humorado” e politicamente incorreto, teria como uma de suas vantagens, segundo a xAI, sua capacidade de comentar eventos em tempo real, com base em “informações” atualizadas presentes no X – mas a ferramenta tem feito confusão entre o que é fato, piada e especulação, gerando notícias falsas.

Uma pesquisa feita pela empresa de segurança em inteligência artificial Adversa, que avaliou sete chatbots diferentes, também considerou o Grok o mais perigoso, apontando que a ferramenta pode ensinar a fazer bombas e a seduzir crianças.