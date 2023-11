Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/11/2023 - 20:50 Para compartilhar:

O empresário Elon Musk disse que o boicote contra propagandas devido ao seu post que ele afirma ter sido “erroneamente” considerado antissemita iria acabar com sua rede social, o X (antigo Twitter).

“Se alguém vai tentar me chantagear com publicidade, me chantageie com dinheiro”, disse Musk durante uma entrevista no DealBook Summit do The New York Times na quarta-feira. “O que esse boicote publicitário vai fazer é matar a empresa”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias